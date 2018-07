Beleef de magie van Tomorrowland aan het MAS

Ga naar https://my.tomorrowland.com/ en download uw ticket(s) vanaf woensdag 4 juli om 17 uur. Per Tomorrowland Account kan u tot 4 tickets bestellen. Een ticket kost 5 euro, maar na de aankoop krijgt u een drankvoucher van 5 euro die u op INVITED ANTWERP kan gebruiken. Als u nog geen account hebt, kan u er eenvoudig één aanmaken.

Enkel mensen die in Antwerpen wonen (of een van de andere 8 districten) kunnen tickets downloaden. Voor elke editie geven stad Antwerpen en Tomorrowland telkens 3.000 tickets weg. Wacht niet te lang, want op is op.

(foto © Tomorrowland - Philippe Wuyts Photography)