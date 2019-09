Een medewerker van het wijkteam van de Statiestraat in Berchem was op weg naar het werk toen hij ter hoogte van Berchem-Station een verdachte man opmerkte die zich richting fietsenstalling bewoog. Hij besloot de man te volgen en verwittigde ondertussen zijn collega's. De inspecteur kon vaststellen hoe de verdachte een fiets stal en wegfietste richting Gitschotelei. De medewerkers van het wijkteam konden de man aan het einde van de Borsbeekbrug tegenhouden. Hij bleek in het bezit van gereedschap dat was bewerkt om te dienen als fietsleutel. De man (34) gaf de diefstal toe, maar beweerde dat het de eerste keer was dat hij een fiets stal. Hij had ook een autosleutel op zak. In het voertuig trof de politie nog sporen aan die wijzen op mogelijke diefstallen. De verdachte wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.