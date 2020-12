‘Beleef je buurt!’ wil mensen samenbrengen in district Antwerpen

District Antwerpen gaat voor een domeinoverschrijdende aanpak, die zoveel mogelijk inspeelt op opportuniteiten in de wijk. Door in te zetten op vier pijlers wil district Antwerpen een doorgedreven aanpak op maat van elke wijk. Elke postcode heeft een buurtcoach die fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt in de wijk en samenwerkingen met wijkpartners opzet.



‘District Antwerpen omvat 6 prachtige postcodes, die we als wijken omschrijven, wijken die allemaal een eigen identiteit hebben,’ zegt districtsschepen voor wijkwerking Femke Meeusen (Groen). ‘Door een hyperlokaal netwerk en buurtcoaches als laagdrempelig aanspreekpunt zetten we sterk in op de specifieke noden en troeven van elke wijk. Tegelijk zorgen we zo voor een nóg grotere nabijheid en betrokkenheid tussen district en bewoners.’

District Antwerpen biedt met het ‘Districtsfonds: beleef je buurt!’ ondersteuning aan buurt- en wijkgerichte initiatieven van burgers en verenigingen. Zo krijgen zij de mogelijkheid om lokaal initiatieven te organiseren waarbij ze mensen samenbrengen en ontmoeting stimuleren. Door gebruik van doelgroepexpertise en participatietrajecten wil het district nog meer burgers betrekken. Zo wordt er een aanbod op maat van de wijken voorzien en kunnen belangrijke signalen sneller worden opgepikt.



Buurtcoach als aanspreekpunt

Elke postcode van district Antwerpen heeft een buurtcoach. Deze zes buurtcoaches zijn actief aan de slag in hun wijk en slaan vanuit hun rol de brug tussen het district, wijkpartners en burgers. Ze houden hun ogen open voor interessante initiatieven van burgers en verenigingen én bekijken binnen welke ondersteuningsmogelijkheid deze passen.

De huidige omstandigheden zorgen ervoor dat de buurtcoaches nog niet ten volle hun rol kunnen uitvoeren, maar ze zijn al wel bereikbaar. Zo lanceerden ze deze zomer een campagne om het ‘Districtsfonds: beleef je buurt’ bekend te maken waarbij alle bewoners van het district een affiche in de bus kregen. Daarnaast zijn ze altijd op zoek naar nieuwe initiatieven om buren dichter bij elkaar te brengen.

(Foto: © www.beleefjebuurt.be)