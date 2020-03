Belgen werken massaal van thuis uit na oproep overheid

De Universiteit Antwerpen lanceerde gisteren een online bevraging om te achterhalen hoe de Belgen hun gedrag aanpassen aan de coronacrisis. Meer dan 560.000 landgenoten vulden de vragenlijst in. Uit de eerste gegevens blijkt alvast dat meer Belgen gingen thuiswerken na de oproep van de overheid.

'Geweldig dat zoveel mensen even de tijd namen om de vragen in te vullen', reageert epidemioloog Pierre Van Damme. 'Het is in ieder geval een bewijs dat veel mensen de coronacrisis serieus nemen. We weten dat dit niet de respons is van de gemiddelde Belg of Vlaming, maar van een subgroep die hieraan kon en wilde meedoen. Zo deden er duidelijk meer vrouwen dan mannen mee, en meer Vlamingen dan Walen. Maar ook dan kunnen we nu al enkele belangrijke signalen halen uit deze bevraging.' Zo gaven 257.000 respondenten aan dat ze dinsdag thuis werkten. 104.000 van die mensen zei vorige week geen enkele keer te hebben thuisgewerkt. Die grote toename geeft volgens de onderzoekers duidelijk aan dat er alvast een effect is op het gebied van telewerk en dat de oproep van de overheid wordt opgevolgd.

Ongeveer tien procent van de respondenten gaf aan dat ze dinsdag wel konden thuiswerken, maar dat de leidinggevende daar geen toestemming voor gaf. Voorts zei ruim driekwart van de gezinnen dat de kinderen dinsdag thuis werden opgevangen. Drie procent had geen andere oplossing dan de kroost naar de grootouders te brengen. De resultaten geven de experten de mogelijkheid om de evolutie van de coronacurve beter in te schatten. Het onderzoek zal de komende weken elke dinsdag herhaald worden. 'Die herhaling geeft ons de mogelijkheid om op basis van bestaande en nieuwe wiskundige modellen betere projecties te maken', legt gezondheidseconoom Philippe Beutels uit. 'Het is ook bijzonder nuttig voor eventuele toekomstige golven van de epidemie: het koppelen van herhaalde metingen aan de evolutie van de epidemie de komende weken levert ons waardevolle ankerpunten op.'

(foto Pixabay)