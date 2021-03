Nieuws Belgian Brewer trails: eindelijk nog eens een evenement!

In Zandhoven ging vandaag zowaar een loopwedstrijd door, met 420 lopers nog wel. Alles verliep uiteraard wel coronaveilig. Het evenement was gespreid over de dag en de lopers startten allemaal op een ander tijdstip. Nadien was er ook geen gezellig terras of mogelijkheid tot nakeuvelen, maar de sportievelingen waren vooral blij nog eens aan een georganiseerde looptocht te kunnen deelnemen.