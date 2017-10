Het volksfeest in Putte Kapellen is toch wel belangrijker dan de koers zelf. Maar die koers hing aan een zijden draadje. Want de organisatie gooide een paar maanden geleden de handdoek in de ring. En de sluitingsprijs zou verdwijnen. Maar Golazo kwam op de proppen en wist de sluitingsprijs alsnog te redden. Een opluchting voor heel de regio. Want zonder koers was er ook geen volksfeest. En dat zou een lokaal drama geweest zijn.