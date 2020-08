Belgian Youth Against Racism dreigt met betoging

Bij de Antwerpse politie houden ze wel van een vrolijke noot. Op twitter kondigt een medewerker geregeld aan waar er die dag geflitst wordt, om de mensen te waarschuwen. Dat gebeurt vaak op een ludieke manier. Vandaag is er zo alweer een hilarisch twitterbericht: "Het weer leent er zich niet écht toe bij ons, maar in de VS vieren ze vandaag #GoToplessDay. A dirty mind is a joy forever, maar wij denken dan vooral aan ritjes met de cabrio. Mocht je toch het weer trotseren, kan dat best tegen een gezapig tempo. Wij flitsen in de Steenovenstraat" Een greep uit de beste tweets van de voorbije maand: 22 augustus: In een ver verleden stond dit gebied gekend als "moordenaarskwartier", een ruig gebied van velden en struiken tussen het lager gelegen Wijnegem en Deurne. Vandaag gaat het er vreedzamer aan toe, maar de Ruggeveldlaan verdient nog altijd de aandacht van politie. Vandaag flitsen we er. 21 augustus: Postduiven kunnen tot 70 km/uur halen en zijn gekend voor hun ongelooflijk oriëntatiegevoel. De reden waarom ze vroeger werden ingezet om boodschappen over te brengen. Wij gebruiken gewoon Twitter om te laten weten dat we vandaag in de Posthoflei in #Berchem flitsen. #flitstweet 20 augustus: Deze van oorsprong kronkelige Romeinse heirbaan werd midden de 18e eeuw rechtgetrokken en met kasseien geplaveid onder Oostenrijks regime. Wie er over reed moest tol betalen. Wie vandaag te snel over de Kapelsesteenweg in #Ekeren rijdt, betaalt enkel nog de boete #flitstweet 18 augustus: De zon op je snoet terwijl ze regen hadden voorspeld, een pot choco die toch niet helemaal is leeg gegeten. Allemaal kleine leuke verrassingen. Let op je snelheid in de Gloriantlaan op #LO en je wordt niet onaangenaam verrast door onze huisfotografe #flitstweet#SerendipityDay 15 augustus: De zon op je snoet terwijl ze regen hadden voorspeld, een pot choco die toch niet helemaal is leeg gegeten. Allemaal kleine leuke verrassingen. Let op je snelheid in de Gloriantlaan op #LO en je wordt niet onaangenaam verrast door onze huisfotografe #flitstweet#SerendipityDay 11 augustus: Toegegeven ... Het is wat warm voor veel kleren. Doe toch maar iets aan als je op weg gaat. Een jurkje, een t-shirt ... of een 'schoon' broek. Over schone broeke 6 augustus: Een welriekende mondgeur (onder je masker) is een waar plezier voor jezelf en anderen op deze #InternationaleDagvandeFrisseAdem. Als je ook nog je snelheid in de gaten houdt, is het genoegen compleet. Vandaag flitsen we in de Generaal Lemanstraat in @districtberchem . #flitstweet 5 augustus: Vandaag flitsen we in de Driehoekstraat in #Ekeren. Wat opzoekwerk leert ons dat de Nederlandse taal geen enkel gezegde met het woord driehoek kent. Je kan iemand wel vierkant uitlachen of het vierkante gat wijzen. Of je dag kan vierkant draaien, bv. door een boete. #flitstweet 4 augustus: 'Heer Halewijn zong een liedekijn' is niet zo'n romantische ballade als het lijkt. In het middeleeuwse lied hakt de prinses het hoofd af van Halewijn, de vrouwenlokker. Onze huisfotografe geeft je enkel een boete als je te snel rijdt in de Halewijnlaan op Linkeroever #flitstweet