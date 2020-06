Belgian Youth Against Racism wil standbeeld Leopold II in museum en kondigt nieuwe acties aan

Belgian Youth Against Racism (BYAR) gaat morgen om 13 uur aankondigen wat de volgende acties zijn die ze plannen. Wat die acties zullen inhouden, zal mee afhangen van wat de politici de komende dagen beslissen. De organisatie kijkt daarvoor onder meer naar het Vlaams parlement, waar een resolutie gestemd wordt tegen racisme.Van het federale parlement verwacht BYAR een al jaren aangekondigd antiracismeplan. 'Als ze niets ondernemen, dan zijn we wel verplicht om deze problematiek op de agenda te blijven zetten', zegt Aimé Schrauwen van BYAR.

Het weghalen van een standbeeld van Leopold II in Ekeren, vindt het collectief 'geen slechte zaak'. Ze ijveren er wel voor dat dit standbeeld wordt getoond in een museum, 'zodat onze kinderen en kleinkinderen over de tijd van toen kunnen blijven leren'. Daarnaast willen ze dat er in de plaats van het Leopold II-beeld een komt voor 'de helden van vandaag'. Ze beklemtonen dat dat ook alle minderheden zijn. 'Want wie rijdt met de bus, wie werkt in de winkel, wie poetst de huizen...?'

Los van deze symbolische acties, moet er voor BYAR ook iets gedaan worden aan 'het structurele racisme dat al jaren vrij spel heeft in dit land'. Volgens de organisatie uit zich dat in België in twee grote luiken: politiegeweld en repressie, en een ongelijke toegang tot hoger onderwijs, arbeids- en woningmarkt. BYAR benadrukt tegelijk wel dat de politie 'beschermd moet worden en ons respect verdient. Weg met de patser-politie, wij willen politie onze vriend'. De aanhangers krijgen de vraag thuis te blijven en het evenement van morgen via livestream te volgen.