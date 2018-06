België belangrijkste invoerland cocaïne in Europa

België heeft, dankzij de haven van Antwerpen, Spanje van de troon gestoten als grootste invoerder van cocaïne in Europa.

Ruim 40 ton cocaïne werd er het afgelopen jaar onderschept in België , en het overgrote merendeel daarvan kwam via de haven van Antwerpen ons land binnen. Zo'n hoeveelheid drugs heeft een straatwaarde van maar liefst 2 miljard euro. Er zijn echter niet meer inbeslagnames gebeurd, maar de ladingen worden wel steeds groter. Bovendien is cocaïne de populairste drug van Europa geworden, tesamen met cannabis. Ook opvallend is dat Antwerpen niet alleen het meeste coke doorsluist naar de rest van Europa, maar dat de Antwerpenaar ook de grootste gebruiker is. Nog opvallender is dat Boom (15e) en Puurs (29ste) ook erg hoog scoren in de ranglijst.