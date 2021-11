In Berchem zijn er 2 gelijkaardige dramatische ongevallen gebeurd. Op het plein voor het station overleed deze ochtend een vrouw van 55 nadat ze was aangereden door een vrachtwagen. Die kwam iets leveren aan het station. Zaterdag is op dezelfde plaats exact hetzelfde gebeurd met een vrouw van 19 jaar. Ook zij kwam om het leven. De vrachtwagen reed telkens achteruit en beide chauffeurs hadden de vrouw niet zien staan. Vrachtwagens leveren wel vaker op die plaats aan het station. Maar vraag is nu of zij daar wel mochten rijden.