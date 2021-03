Economie België heeft zijn eerste theeplantage

De allereerste Belgische thee komt uit Loenhout. Daar heeft Raf Rombouts gisteren zo'n 60 000 plantjes in de grond gestopt. Dat maakt van hem de eerste theekweker van ons land. Bijzonder want thee kan je eigenlijk niet in onze regio kweken, omdat de plant het vooral moet hebben van een warmer klimaat. Uw tasje thee is dus vaak afkomstig uit Aziatische of Afrikaanse landen, maar binnenkort dus ook uit het landelijke Loenhout.