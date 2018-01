“België moet beter voorbereid zijn op kernongeval”

België, Nederland en Duitsland moeten beter voorbereid zijn op een kernongeval in een van kerncentrales in de grensstreek. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in Nederland.

De bevoegde autoriteiten moeten ook meer oog hebben voor de bezorgdheid in de samenleving. Om goed voorbereid te zijn bij een nucleair ongeval in de centrales van Doel, Tihange of het Nederlandse Borssele, moet de samenwerking dus beter. Zo moeten volgens de instantie de crisisplannen verbeterd worden, moeten de landen meer samen oefenen en moeten ze organiseren dat ze de te treffen maatregelen en de communicatie hierover onderling afstemmen.

'De Raad is positief over de samenwerking tussen de landen om te voorkomen dat een kernongeval ontstaat', klinkt het ook. 'Wel is de Raad van mening dat de bevoegde autoriteiten meer oog moeten hebben voor de zorgen in de samenleving en de informatievoorziening aan burgers moeten verbeteren.'

De Onderzoeksraad voor Veiligheid startte in 2016 het onderzoek naar aanleiding van de ongerustheid, die er ook was in Duitsland, over de zogenaamde scheurtjescentrales Doel 3 en Tihange 2.

Het orgaan bekeek de samenwerking tussen de landen om kernongevallen te voorkomen of de gevolgen te beperken. Over de toestand en de veiligheid van de centrales zelf, sprak de onderzoeksraad zich niet uit.

Foto: Belga