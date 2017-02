België moet files aanpakken en gebruik auto ontmoedigen

Als België de Europese normen voor luchtkwaliteit wil halen, moet het de files aanpakken en het gebruik van de auto ontmoedigen. Dat staat in een nieuw rapport van de Europese Commissie.

“België is het meest dichtgeslibde land van Europa in termen van verloren uren en vertragingen.” Daar zorgen vooral bedrijfswagens voor. De Commissie heeft een analyse gepresenteerd van de mate waarin de lidstaten het Europese milieubeleid uitvoeren. In België hoort de luchtkwaliteit bij de belangrijkste uitdagingen. De uitstoot van fijnstof beantwoordt aan de normen, maar kan nog worden verminderd. De emissie van stikstofoxide overschrijdt wel nog het nationale emissieplafond.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, moeten de files aangepakt en het gebruik van auto’s ontmoedigd worden, stelt de Commissie. “België is het meest dichtgeslibde land van Europa in termen van verloren uren en vertragingen, vooral rond Antwerpen en Brussel”, staat in het werkdocument te lezen. In 2013 gebeurde 78,5 procent van het vervoer in België met de eigen wagen. In Vlaanderen gebruikt 75 procent van de pendelaars nog steeds de eigen wagen.