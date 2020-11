België overschrijdt kaap van 15.000 coronadoden

In ons land is de kaap van de 15.000 coronadoden overschreden. Het blijft verder wel de goede kant uitgaan met de cijfers.

Tussen 9 en 15 november stierven gemiddeld elke dag 183,9 mensen. Dat zijn er 8,3 procent minder in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames daalde in dezelfde periode met 38 procent. Tussen 9 en 15 november raakten elke dag gemiddeld 4.755,6 mensen besmet met het virus. In totaal telt ons land nu al 545.787 vastgestelde besmettingen.

5.897 mensen in het ziekenhuis

Er liggen momenteel volgens de meest recente cijfers 5.897 mensen in het ziekenhuis (-5 procent), van wie 1.325 op de intensieve zorgen (-2 procent). Tussen 12 en 18 november waren er elke dag gemiddeld 379,6 nieuwe ziekenhuisopnames. Dat is een daling met 27 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, zakt naar 19,4 procent.

(bron Sciensano - Afbeelding Pixabay)