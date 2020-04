België telt 1,25 miljoen tijdelijk werklozen

Niet alleen de hotels kreunen onder de corona-crisis, ook de 188 airbnb's en gastenkamers in Antwerpen krijgen niemand meer over de vloer. Zij hopen dat -mochten de corona-maatregelen de komende maanden stilaan versoepelen- veel mensen zullen kiezen voor een staycation, een vakantie in eigen streek of eigen land. En ze zo toch ietwat aan inkomsten binnen krijgen.