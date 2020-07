Belgisch dj-duo D’Angello & Francis zet de haven van Antwerpen in de kijker

Geen festivals deze zomer. En dus zochten Angelo De Laet en Cédric Franssens, beter bekend als dj-duo D’Angello & Francis, een creatief alternatief om tóch muziek te draaien. De twee zijn erg populair in het buitenland en tourden de voorbije jaren vooral door Azië, Zuid-Amerika en China. Om hun internationale fanbase hun thuisbasis te tonen, streamen ze nu hun dj-set vanop een plek in België waar de hele wereld voorbij komt: de haven van Antwerpen. Op die manier zetten de twee de haven in de kijker, want tijdens hun set krijg je allerlei prachtige beelden van de omgeving te zien. Van natuurdomeinen over het Deurganckdock, de raffinaderijen en droogdokken. Omwille van de coronamaatregelen is het niet mogelijk de show bij te wonen, maar de stream is wel online te volgen via de sociale mediakanalen van Port of Antwerp en D’Angello & Francis op 16 juli om 9.00u.

Link : https://www.facebook.com/events/298664211255142/

Het imponerende en prachtige Havenhuis is één van de pareltjes die Antwerpen te bieden heeft én een plaats waar de hele wereld voorbijkomt. Geen betere plek voor dj-duo D’Angello & Francis om hun internationale fans kennis te laten maken met hun thuisland. In samenwerking met Port of Antwerp zenden ze tijdens de zonsondergang een livestream uit vanop het havenhuis op 16 juli. Tijdens de dj-set zelf worden verschillende aspecten uit de Antwerpse haven in beeld gebracht. Je zal er trouwens ook voor het eerst het nummer ‘Que Pasa’ horen, een samenwerking met de Nederlandse top-dj Armin Van Buuren. De single komt pas eind augustus uit.

Praktisch

16 juli, 19.00u

Facebook.com/dangelloandfrancis

Facebook.com/portofantwerp