Belgisch jongetje overleden na zwembadongeval in Portugal

De 7-jarige Belgische jongen, die zich in kritieke toestand bevond nadat hij vorige donderdag vastraakte in het filtersysteem van het zwembad van een Portugese vakantiewoning, is vanochtend overleden. Dat hebben zijn ouders gemeld op Facebook.

De jongen werd donderdag opgenomen in een ziekenhuis in de Portugese hoofdstad Lissabon. Hij was met zijn arm vastgeraakt in de filter van het zwembad van de vakantiewoning waar zijn gezin verbleef. De jongen bleef twintig minuten onder water vooraleer hulpverleners erin slaagden om hem te bevrijden. Maandagochtend is hij in het bijzijn van zijn ouders overleden, zo meldde de vader op Facebook.