Belgisch leger maakt 'Poppy Flight' naar elf scholen

Militairen van de Belgische luchtmacht bezoeken donderdag elf scholen, één per provincie, met een A 109-helikopter. Van elke school mogen twee leerlingen aan boord komen van de zogenaamde 'Poppy Flight' om een symbolische 'keten van herinnering' aan de Eerste Wereldoorlog tot stand te brengen. De luchtmacht plant landingen in scholen in Luik, Limburg, Antwerpen, Gent, Brugge, Mons, Brussel, Leuven, Waver, Namen en Aarlen.

Bij elke tussenstop overhandigen de militairen een herdenkingsboek over de Eerste Wereldoorlog. Elke school maakte een kunstwerk, geïnspireerd op de klaproos (poppy), om aan de volgende school af te geven. Die klaproos verwijst naar het wereldberoemde gedicht 'In Flanders Fields' van John McCrae.

Later dit herdenkingsjaar komen alle kunstwerken samen tijdens een grote plechtigheid. Tijdens de Eerste Wereldoorlog viel het hele Belgische grondgebied, uitgezonderd een strook van ongeveer 2.000 vierkante kilometer, in handen van de Duitse bezetter. De Westhoek werd het toneel van een felle loopgravenoorlog die vier jaar zou duren en eindigde in 1918, dit jaar een eeuw geleden.

Foto: Belga