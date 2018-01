Belgisch personeel Carrefour krijgt uitleg over 'transformatieplan'

Het Belgische personeel van Carrefour krijgt vanmiddag om 14 uur uitleg over de toekomstplannen van de supermarktketen.

Dinsdag raakte bekend dat Carrefour vanaf 2020 2 miljard euro wil besparen op de jaarlijkse kosten. In Frankrijk komt er alvast een plan van vrijwillig vertrek voor 2.400 van de 10.500 werknemers op de hoofdzetel in Parijs. Ook op de hoofdzetels in andere landen valt banenverlies te vrezen: Carrefour zal de hoofdzetels in alle landen 'rationaliseren'. De Belgische vakbonden weten nog niet wat ze moeten verwachten van het toekomstplan in België.