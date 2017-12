Belgische artiesten spelen gemiddeld 5.000 concerten in buitenland

Tussen 2013 en 2017 hebben 1.378 Belgische artiesten 24.100 live concerten en dj-sets in het buitenland gespeeld. Dat zijn gemiddeld bijna 5.000 concerten per jaar.

De optredens vonden plaats in 3.706 steden in 109 landen buiten België. Dat blijkt uit een onderzoek van Kunstenpunt in het kader van een breder traject rond de internationalisering van de kunsten- en muzieksector. Internationaliseren is cruciaal voor de muzieksector, maar een overzicht van wie waar tourt, ontbrak. Met de cijferstudie 'Have Love, Will Travel' brengt Kunstenpunt voor het eerst die internationale aanwezigheid van de Belgische pop en rock in kaart.

Europa is de voornaamste afzetmarkt voor Belgische optredens met 84 procent van alle onderzochte optredens. Noord- en Centraal-Amerika, vooral de Verenigde Staten en Canada, volgen op de tweede plaats met 11 pct. Azië, Zuid-Amerika, Oceanië en Afrika hebben samen een aandeel van ongeveer 5 pct. De landen met de meeste optredens tussen 2013 en 2017 zijn Nederland, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Parijs is met voorsprong de stad met de meeste Belgische optredens en artiesten per jaar, gevolgd door Amsterdam, Londen, Berlijn, Utrecht en New York. Opvallend: onder de tien meest bezochte steden bevinden zich vooral Nederlandse steden, zoals Breda, Rotterdam en Eindhoven. In de onderzochte vijf jaar traden 46 artiesten tussen de 100 en 600 keer op in het buitenland.

De groep van drukst tourende artiesten is verantwoordelijk voor meer dan een derde van alle onderzochte concerten. De top 10 van deze groep wordt aangevoerd door Dimitri Vegas & Like Mike gevolgd door Netsky, Aborted, Lost Frequencies, Balthazar, Triggerfinger, Selah Sue, Aeroplane, Evil Invaders & Stromae. Hier zijn bands, solo-artiesten en dj's vertegenwoordigd uit verschillende genres en met verschillende internationale carrièretrajecten. De optredens van deze artiesten zijn doorgaans verspreid over heel wat verschillende landen, met uitschieters als Dimitri Vegas & Like Mike (60 verschillende landen), Lost Frequencies (53) en metalgroep Aborted (39). Er zijn ook hier artiesten die heel vaak in hetzelfde land optraden, zoals Arno die in Frankrijk een tweede thuisbasis heeft.