Belgische douane nam vorig jaar 46 ton drugs in beslag, merendeel in Antwerpen

In 2017 heeft de Belgische douane 46 ton drugs in beslag genomen. Dat is een pak meer dan de 31 ton in 2016. Dat zegt Florence Angelici, woordvoerster van de federale overheidsdienst Financiën.

Het merendeel van de in beslag genomen drugs was cocaïne (41 ton). Er zijn verschillende oorzaken voor de stijging. 'We hebben onder meer vastgesteld dat de drugskartels efficiëntere methodes hanteren om te planten, waardoor ze meer coca-bladeren kunnen oogsten', legt Angelici uit. 'Voorts heeft de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA vorig jaar minder drugs vernietigd.' Het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de linkse guerrillabeweging FARC heeft volgens de FOD Financiën ook een impact gehad. 'Andere drugsorganisaties knabbelen zo aan het marktaandeel van de FARC', zegt Angelici. De douane doet ook betere en gerichtere controles. 'We hebben tegenwoordig selectiemethodes die ons in staat stellen om beter uit te kiezen welk zaken we controleren', aldus de woordvoerster van Financiën. De meeste inbeslagnames van drugs vonden plaats in Antwerpen.

(foto © Belga)