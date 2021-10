Nieuws Belgische korfballers spelen Engeland van de mat in de Lotto Arena

Naar de sport. In het korfbal spelen de Belgian Diamonds, de nationale ploeg, vanavond de finale van het Europees Kampioenschap. De Belgen namen gisteravond makkelijk de maat van Engeland. 24-12 werd het. De tegenstander in de finale is - hoe kan het ook anders - Nederland. Dat speelde Duitsland compleet in de vernieling.