Vaccineer buitenlandse zeelui in Antwerpen. Dat is de oproep van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege. Door corona zitten wereldwijd honderdduizenden zeelui vast op hun schip. Er is melding van bemanningen die 16 maanden niet van boord zijn geraakt. Landen vaccineren nu hun eigen burgers, maar zeelui zijn per definitie internationaal. De vraag is nu dat elke belangrijke haven de intenting van internationale zeelui zou organiseren.