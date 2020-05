Belgische shoppingcenters komen met groot relanceplan voor heropening

Belgische shoppers kunnen vanaf maandag 11 mei opnieuw in alle comfort én veiligheid winkelen in de populaire shoppingcenters, zoals het Wijnegem Shopping Center. De grootste beheerders van shoppingcenters in ons land - CEUSTERS, AG Real Estate en Wereldhave Belgium - hebben de voorbije weken de krachten gebundeld en een nauwkeurig relanceplan uitgetekend voor een vlotte, aangename en veilige heropening van de winkels. Concreet zullen klanten en winkeliers rekening moeten houden met enkele eenvoudige, maar duidelijke spelregels die ook zichtbaar zullen zijn op infoborden en digitale schermen.

1. Wijziging bij parkeren

Uiteraard is het mogelijk om ook met de wagen naar het shoppingcenter te komen. Op een aantal plekken zal de parkeerruimte wel lichtjes worden beperkt. Zo is het mogelijk dat bij bepaalde shoppingcenters je de dakparking niet kan oprijden. Deze maatregel is nodig om ervoor te zorgen dat bezoekers op een gestructureerde manier het shoppingcenter betreden en verlaten. Sommige parkings zullen ook zo georganiseerd worden dat de social distancing telkens mogelijk is, bijvoorbeeld door telkens 1 parkeerplaats open te laten.

2. Gescheiden in- en uitgang



Afhankelijk van de grootte van het shoppingcenter, zullen slechts een beperkt aantal ingangen worden geopend. Telkens zal er één deur voor de toegang en een andere deur voor de uitgang voorzien zijn. Zowel binnen als buiten de shoppingcenters vind je de juiste weg dankzij duidelijk zichtbare pijlen en grote bestickering in kleur. Aangepaste deursensoren verzekeren dat je niet in de verkeerde richting naar binnen of buiten wandelt. Veiligheidspersoneel is ter plaatse om eventuele hulp te verschaffen.

3. Real-time opvolging van aantal bezoekers



Het aantal aanwezige bezoekers in de gesloten shoppingcenters zal net zoals in de winkels ook beperkt worden tot één bezoeker per tien vierkante meter. vanzelfsprekend om de nodige ‘social distancing’ van 1,5 meter afstand zoveel mogelijk te garanderen. Waar technisch mogelijk, zullen de beheerders de bezoekersaantallen voortdurend in real-time monitoren. Indien de grenswaarde wordt benaderd, dan laat het veiligheidspersoneel slechts stapsgewijs nieuwe bezoekers toe. CEUSTERS, AG Real Estate en Wereldhave Belgium verwachten echter niet dat het maximum aantal gehaald zal worden.

4. Handen desinfecteren



Het spreekt voor zich dat hygiëne zeer belangrijk is. Daarom zal het veiligheidspersoneel of hosts en hostessen je bij het binnenkomen van het shoppingcenter de mogelijkheid bieden om je handen te desinfecteren met een voorziene spray of handgel. In sommige shoppingcenters zullen zij je indien nodig verder assisteren, in andere zullen bezoekers terecht kunnen bij desinfectie-zuilen die verspreid staan. Afhankelijk van de grootte van de shoppingcenters zullen er ook schoonmaakploegen aan de slag zijn tijdens de openingsuren. Zij zullen contactoppervlakken extra ontsmetten en reinigen. De winkels zelf zijn ook voorzien van handgels.

5. Mondmaskers



Wie geen mondmasker bij zich heeft, kan zich desgewenst ook een eenvoudig maar veilig mondmasker aanschaffen aan een infobalie of automaat. De beheerders van de shoppingcenters hebben samen momenteel ruim een kwart miljoen eenvoudige mondmaskers klaarliggen. In de shoppingcenters van CEUSTERS en AG Real Estate worden die gratis ter beschikking gesteld voor de shoppers. Bij Wereldhave Belgium wordt een kleine bijdrage van maximum twee euro gevraagd, maar de opbrengsten worden doorgestort naar een goed doel. Betalen kan je alleen elektronisch en bij voorkeur ook contactloos. Vóór je de betaalterminal gebruikt, zal je gevraagd worden om eerst je handen te ontsmetten.

6. Toegang shops



Net zoals dat in de supermarkten al een tijdje geldt, zullen winkeliers op wat drukkere momenten de toegang tot hun shop beperken. Het valt op dat moment niet uit te sluiten dat je dan even in een wachtrij zal moeten staan. Die zal steeds zo georganiseerd zijn dat de toegang tot andere shops vrij blijft en dat er voldoende afstand is tussen jou en de andere shoppers. De shoppingcenters worden zo veel als mogelijk vrij gemaakt van banken en planten om de vrije doorgang zo gemakkelijk mogelijk te maken.

7. Kinderen en baby’s



Wie van plan is om met jonge kinderen en/of een baby naar het shoppingcenter te komen, houdt best rekening met een aantal beperkingen. Zo zullen de speelhoeken gesloten blijven, net als de babycorners. Baby’s kunnen uiteraard wel nog steeds verschoond en gevoed worden in een voorziene ruimte aan de openbare toiletten. Het is echter aangeraden alleen met kinderen te komen winkelen indien zij zaken nodig hebben en dus moeten passen.

De beheerders van de shoppingcenters benadrukken dat ze de maatregelen van de overheid vanzelfsprekend zullen opvolgen. De eigen maatregelen zullen ze voortdurend evalueren en, indien dat nodig zou blijken, nog verder uitbreiden. De gekende openingsuren blijven behouden. Ook voor de leveranciers en de onderaannemers van de shoppingcenters zijn overigens aangepaste hygiënemaatregelen voorzien.

(Bericht en foto : Bereal)