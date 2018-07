Belgische tak Man at Work failliet

Na de Nederlandse is ook de Belgische tak van kleding- winkel- keten Men at Work is failliet. Dat betekent dat de winkel in de Stadsfeestzaal de deuren sluit.

Maar ook de bekende kledingwinkel Fish & Chips valt onder het faillissement, want de kledingwinkel behoort tot hetzelfde concern. Bovendien gaat het hoofdkantoor in Antwerpen dicht. Het slechte nieuws is geen verrassing, want eind vorige maand werd in Nederland al bankroet aangevraagd voor 27 winkels. Men at Work zit al langer in slechte papieren. Er wordt net als in Nederland wel nog geprobeerd om een doorstart te maken. Bij onze noorderburen tonen meerdere partijen interesse.