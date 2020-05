Belgische warboel maakt coronacrisis nog zwaarder

De ingewikkelde Belgische staatsstructuur maakt dat er in de coronacrisis soms dagen verkwist worden aan overleg tussen beleidsniveaus. Dat concludeert Het Laatste Nieuws uit 60 verslagen die de Vlaamse overheid publiek heeft gemaakt.

De verslagen van de Taskforce Covid-19 Zorg, die de crisis in de Vlaamse woonzorgcentra moest bezweren, zijn online verschenen. De belangrijkste les die de krant uit de verslagen trekt, is dat België soms een nodeloos ingewikkelde warboel is. Toen de thuisverpleegkundigen bij de Vlaamse overheid aanklopten omdat ze dringend mondmaskers en ander beschermingsmateriaal nodig hadden, duurde het bijvoorbeeld 24 uur voor duidelijk was dat ze enkel door het federale niveau van maskers voorzien mogen worden. Ook in het debat over de bredere teststrategie ging tijd verloren.