Antwerpse expeditie vast aan grens tussen Soedan en Egypte na aanslag

Een team van de Antwerpse zakenman en filantroop Nour Addine Ayyoub staat al meer dan 2 weken vast aan de grens van Soedan en Egypte.

Na de aanslag op een moskee in het noorden van de Sinai waar meer dan 300 mensen omkwamen werden de veiligheidsmaatregelen overal in Egypte verscherpt. “Eerst werd ons gezegd dat we snel de nodige toestemming zouden krijgen om met onze truck door Egypte te rijden, maar de fax vanuit Cairo kwam nooit toe” vertelt Dominique Vandenhoudt, filmmaker voor de Ayyoub foundation.

De Voices of Humanity expeditie is een project van de Ayyoub Foundation. Nour Addine Ayyoub is een Belgische zakenman die zijn fortuin maakte in Zuid-Afrika. Hij ontwierp een speciale overland truck om de hele wereld mee rond te rijden. Het project is een serie van interviews met gewone mensen (Voices of Humanity) die de ploeg onderweg ontmoeten. Het resultaat wordt later op de Belgische televisie uitgezonden.

Omdat de ZaiTruck een ongewoon ontwerp heeft stopte de grenspolitie van Abu Simbel in Egypte de truck. Een van de nieuwe maatregelen na de aanslagen is dat 4x4 voertuigen niet meer zijn toegelaten in Egypte omdat zij telkens worden gebruikt door terroristische organisaties. De ZaiTruck is geen 4x4 maar een 6x6 voertuig en de bestuurder zit bovendien in het midden, teveel uitzonderingen dus en de truck moest opzij.

Er wordt nu gezocht naar een oplossing maar de tijd dringt, de expeditie wordt in Antwerpen verwacht eind december om daar in te schepen naar de Verenigde Staten.