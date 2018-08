De kans dat u ze de voorbije dagen al door uw huis heeft zien kruipen is groot, want de spinnentijd lijkt stilaan te zijn aangebroken. Slecht nieuws dus voor zij die met een grote boog om de beestjes heen lopen, of spontaan beginnen te gillen als ze een stevig exemplaar spotten. Want het is tegenwoordig vooral de grote huisspin die we het meest tegenkomen.