Belkacem getrouwd in gevangenis

Fouad Belkacem, de leider van de terroristische beweging Sharia 4 Belgium, is enkele weken geleden getrouwd in de gevangenis van Hasselt.



Hij had al minstens drie eerdere pogingen gedaan om in het huwelijksbootje te stappen, maar in Antwerpen lukte hem dat niet, omdat toenmalig districtsvoorzitter het huwelijk weigerde te bezegelen. Door te trouwen zou hij willen voorkomen dat hem de Belgische nationaliteit wordt afgenomen. Want als hij geen Belg meer is, zou hij uitgeleverd kunnen worden aan Marokko.