Belkacem haalt geen gelijk bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Fouad Belkacem geen gelijk gegeven in verband met de 'vrije meningsuiting'.

De vroegere leider van Sharia4Belgium, werd in ons land veroordeeld voor het aanzetten tot haat. In Videoboodschappen had hij opgeroepen om te strijden tegen niet-moslims. Hij had ook uitgehaald naar de overleden Marie-Rose Morel. Volgens Belkacem ging het om vrije meningsuiting. Het Europees Hof deelt die mening niet en vindt de veroordeling in België terecht.