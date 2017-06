Belkacem wil overdag de gevangenis kunnen verlaten

Fouad Belkacem wil de gevangenis halftijds kunnen verlaten. De voormalige leider van de terreurbeweging Sharia4Belgium zit nu vier jaar in de cel.



Hij werd in april 2013 thuis in Boom opgepakt, onder het oog van de camera's. Tientallen leden van Sharia4Belgium trokken onder het bewind van Belkacem naar Syrië. Hij kreeg op het Antwerpse terrorismeproces twaalf jaar cel als leider van de organisatie. Hij heeft nu dus een derde van z'n straf uitgezeten. En wil overdag voor z'n kinderen kunnen zorgen en een job zoeken. De strafuitvoerings-rechtbank neemt over een week een beslissing. Maar de kans is klein dat z'n vraag wordt ingewilligd.