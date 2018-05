Belle Perez opgesloten in kooi in Antwerpen

Belle Perez heeft zich vandaag laten opsluiten in een kooi in restaurant De Rooden Hoed in Antwerpen. Daarmee wil ze de aandacht vestigen op de organisatie 'Free a Girl', die kinderprostitutie wereldwijd aanklaagt.

De zangeres is van begin mei 2018 samen met de internationale organisatie Free a Girl op reis geweest naar de favella’s in Brazilië. Free a Girl werkt sinds 2012 samen met lokale organisaties in Fortaleza aan het bieden van toekomstperspectief voor meisjes in de sloppenwijken. Deze meisjes leven in een wereld van misdaad, drugs en prostitutie. Free a Girl biedt deze meisjes een ander perspectief middels het aanbieden van onderwijs en beroepstrainingen maar ook trauma-counseling. Dit laatste om de pijn van seksueel misbruik en exploitatie op de juiste manier te kunnen verwerken.

“Ik heb het met mijn eigen ogen kunnen zien tijdens mijn reis naar Brazilië. Na meerdere gesprekken gehad te hebben met seksueel misbruikte meisjes heb ik gevoeld wat een impact verkrachting gehad heeft op deze meisjes. Free a girl haalt ze uit hun erbarmelijke, onmenselijke situaties, geeft hen hoop, liefde een vooral terug zelfvertrouwen." aldus Belle Perez.

De opsluiting is onderdeel van de ‘Lock me Up – Free a Girl’ actie. Tijdens de Week tegen Kinderprostitutie (13 – 20 mei) waar de ‘Lock me Up actie’ onder valt, laten ruim 300 bekende en onbekende Nederlanders, zich opsluiten om zoveel mogelijk awareness te creëren en sponsorgeld op te halen voor het gezamenlijk doel van 1 miljoen euro voor de bevrijding van meisjes uit de kinderprostitutie.

Belle Perez blijft tot 21u vanavond opgesloten en iedereen kan in De Rooden Hoed terecht om haar een bezoekje te brengen.