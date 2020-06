Op verschillende plaatsen in de gemeente Kalmthout, maar ook in Frankrijk en zelfs in Turkije zijn er gisteravond belletjes de lucht ingeblazen voor de kleine Loïc. Loïc stierf op 26 mei plots aan een meningokokkenbacterie. Gisteren had het normaal zijn eerste verjaardag geweest. Z'n ouders wilden dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan.