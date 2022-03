De druk op de Antwerpse ziekenhuizen is fors aan het toenemen, en dat ondanks, of net dankzij de laatste versoepelingen een goede week geleden. Het aantal coronabesmettingen stijgt weer, maar ook de griep is weer in't land. Zowel het UZA, het ZNA als het GZA vrezen dat ze opnieuw zorg moeten gaan uitstellen.