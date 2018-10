Belvedère Park Sorghvliedt wordt residentie stadsdichter Maud Vanhauwaert

In 2017 startte de stad Antwerpen, in samenwerking met In 2017 startte de stad Antwerpen, in samenwerking met Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed, de restauratiewerken van de bijna tweehonderd jaar oude belvedère in Park Sorghvliedt in Hoboken. Het markante bouwwerk kreeg hierdoor opnieuw een prominente plaats in het park. de restauratiewerken van de bijna tweehonderd jaar oude belvedère in Park Sorghvliedt in Hoboken. Het markante bouwwerk kreeg hierdoor opnieuw een prominente plaats in het park.

Op vraag van de stad Antwerpen zal stadsdichter Maud Vanhauwaert de belvedère tot het einde van haar stadsdichterschap, januari 2020, als residentie betrekken. Vanhauwaert doopt de belvedère om tot het ‘Het Kleinste Museum Ter Wereld Met Weliswaar De Langste Naam’ om er samen te werken met kunstenaars.

Op donderdag 11 oktober overhandigt schepen voor cultuur en patrimonium Caroline Bastiaens de sleutel van de belvedère officieel aan stadsdichter Maud Vanhauwaert en licht de stadsdichter haar ‘Kleinste Museum Ter Wereld Met Weliswaar De Langste Naam’ toe.

De pers wordt vriendelijk uitgenodigd op de officiële sleuteloverhandiging Belvedère aan stadsdichter Maud Vanhauwaert en toelichting ‘Het Kleinste Museum Ter Wereld Met Weliswaar De Langste Naam’.

(bericht en foto : Musea en Erfgoed Antwerpen)