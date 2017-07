Ben Saddik mag dan toch om de wereldtitel strijden

Kickbokser Jamal Ben Saddik mag dan toch voor de wereldtitel strijden tegen de Nederlander Rico Verhoeven. De kamp zal ergens in december plaatsvinden.



Verhoeven vecht dus eind dit jaar tegen de Belgische Marokkaan om de wereldtitel bij de zwaargewichten. Dat heeft profbond Glory bekendgemaakt. De precieze datum en locatie zijn nog niet vastgesteld, maar het zal in december en in Nederland zijn. Verhoeven is de regerende wereldkampioen. Hij werd in maart al uitgedaagd door de twee jaar jongere Antwerpenaar. Het gevecht stond aanvankelijk voor mei gepland, maar door een blessure moest Ben Saddik afzeggen. Nu zal het dus alsnog tot een confrontatie komen.