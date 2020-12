Ben Weyts lanceert proefproject taalscreening bij 2.000 kleuters

Onderzoekers van de KU Leuven hebben een proefproject over de taalscreening opgestart bij 2.000 kleuters. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vandaag toegelicht tijdens een bezoek aan een kleuterschool in Heverlee. 'De taalscreening mag geen vertraging oplopen, want we hebben dit instrument echt nodig', aldus Weyts.

Over de taalscreening bij kleuters is al veel gediscussieerd in het Vlaams parlement. De screening moet nagaan of kleuters genoeg taalvaardig zijn in het Nederlands om aan het eerste leerjaar te mogen starten. Oppositiepartijen Groen, sp.a en PVDA vroegen zich af of de screening geen extra drempel zou vormen voor kleuters, en of de test wel voldoende wetenschappelijke onderbouwing zou hebben. Begin juli hebben de meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Open VLD het voorstel goedgekeurd in onderwijsdecreet XXX.

Minister Ben Weyts heeft nu een toets laten uitwerken door medewerkers van de KU Leuven, die de komende maanden zal getest worden bij 2.000 kleuters. 'We organiseren de screening aan het begin van de derde kleuterklas, zo hebben we nog het ganse jaar om, indien nodig, de kinderen op vlak van Nederlands te kunnen bijspijkeren', vertelt Weyts. 'Ik denk dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is, we moeten kordate maatregelen nemen. Wanneer kinderen starten met een achterstand in het Nederlands, zal die afstand ook in andere vakken alleen maar groter worden.'