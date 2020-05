Ben Weyts verzet zich tegen beslissing FAVV om katje te laten inslapen

Het lot van een katje van de studente uit Stabroek leidt tot onenigheid tussen het federaal voedselagentschap FAVV en Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Het FAVV, dat ook verantwoordelijk is voor de bestrijding van dierziekten, wil de kat laten euthanaseren om elk risico op besmetting met hondsdolheid uit te sluiten. Maar volgens Weyts is er 'geen noodzaak' om de kitten te laten inslapen.

Selena Ali die in de stad Cuzco in Peru verbleef, werd begin april wegens de coronapandemie gerepatrieerd door Buitenlandse Zaken. De studente was tijdens die repatriëring in het bezit van een katje dat ze geadopteerd had in een lokaal kattencafé. Het FAVV zegt dat het nochtans geen toestemming had gegeven voor de import van het katje in ons land. Er werd niet op dat verzoek ingegaan omdat niet kon worden uitgesloten dat de kat in contact was geweest met het rabiësvirus. Peru geldt namelijk als een hoog-risicoland voor hondsdolheid.

Het voedselagentschap benadrukt dat het in die beslissing ook gevolgd wordt door de Belgische ambassade en de Raad van State. 'Als de kat geïnfecteerd is met hondsdolheid, is het risico van overdracht groot', zegt het FAVV maandag in een mededeling. Bovendien bestaat er geen enkele test waarmee hondsdolheid kan worden gedetecteerd bij levende dieren. 'Helaas is de enige oplossing om de kat te euthanaseren om zo elk risico op besmetting uit te sluiten'. De beslissing om de kitten te laten inslapen leidt vandaag tot ophef.

Er is een onlinepetitie opgestart en ook Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts springt in de bres voor de poes. 'Artikel 1 van de Dierenwelzijnswetgeving stelt dat niemand handelingen mag plegen waardoor een dier zonder noodzaak omkomt. In dit geval is er geen noodzaak. De kat kan perfect in quarantaine geplaatst worden', klinkt het bij de minister. 'Als er een alternatieve piste is om euthanasie te vermijden, dan moeten we die volgen.' Het FAVV benadrukt dat er wel degelijk alternatieven waren aangeboden. Zo zou onder meer zijn voorgesteld om de kat tijdelijk onder de hoede van een kennis te plaatsen terwijl de eigenaar zelf al naar België vertrekt. Maar toch koos de studente ervoor om haar kat mee te nemen aan boord van het vliegtuig, klinkt het. 'Als de jonge eigenares een fout heeft gemaakt, dan mag ze daarvoor gestraft worden. Want dieren illegaal importeren, is ook voor dierenwelzijn absoluut een slechte zaak. Maar daarvoor moet dan de mens een prijs betalen en niet het dier', klinkt het dan weer bij de minister. Het kabinet-Weyts zegt ook dat federaal minister Ducarme, die bevoegd is voor het FAVV, zal worden aangeschreven over de kwestie.