Bende cocaïnehandelaars opgerold

Het drugsondersteuningsteam van Lokale Politie Antwerpen kon woensdag 12 april acht cocaïnedealers arresteren. Dat was het resultaat van 2 maanden intensief onderzoek. De drugsbende was al even bekend bij de politie. Maar na een telefoontap kon de politie voldoende bewijslast verzamelen en overgaan tot huiszoekingen.

Afgelopen woensdag deed de politie onder leiding van het DOT (drugsondersteuningsteam) van Lokale Politie Antwerpen gelijktijdig 11 huiszoekingen in verschillende woningen in Deurne, op het Kiel en in Wommelgem. In totaal werkten 70 mensen van de Antwerpse Politie mee aan de actie, waaronder leden van de mobiele en de arrestatie eenheid en het wijkondersteuningsteam. Daarbij werden 8 verdachten opgepakt. Eén verdachte is nog op de vlucht, maar wordt door de politie opgespoord.