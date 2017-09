Bende gauwdieven opgepakt tijdens Laundry Day

Het team van de Antwerpse lokale recherche dat is gespecialiseerd in gauwdiefstallen kon zaterdag drie dieven op heterdaad betrappen tijdens Laundry Day. Het drietal had zich zo georganiseerd dat het systematisch festivalbezoekers van hun smartphone ontfutselde. Speurders, die de bende op het festivalterrein schaduwden, konden de verdachten arresteren. De onderzoeksrechter heeft hen intussen onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Het is een bekend fenomeen van de laatste jaren: rondtrekkende dadergroepen die zich specialiseren in (gauw)diefstallen op festivals. De bendes maken gebruik van de drukte en de uitgelaten sfeer om georganiseerd gauwdiefstallen te plegen. Ze hebben het voornamelijk gemunt op geld en (dure) smartphones.

Op heterdaad betrapt

Precies om die reden zette Politie Antwerpen afgelopen zaterdag het team gauwdiefstallen van de lokale recherche in tijdens de ordedienst op Laundry Day. En met succes. Tijdens de festivaldag kwam een groep van drie gauwdieven in beeld. Speurders hebben hen opgespoord en geschaduwd. Dit resulteerde rond 21 uur in de vaststelling op heterdaad van een diefstal van een smartphone. Slachtoffer was een festivalganger die nietsvermoedend voor een van de podia op Laundry Day stond.

Rondtrekkende dadergroep

De drie verdachten werden gearresteerd. Ze bleken in het bezit van nog vier andere gestolen smartphones. Het gaat om drie Roemenen zonder adres in België. Allen staan bekend in heel Europa als rondtrekkende dadergroep, gespecialiseerd in diefstallen op festivals. Ze werden voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter. De smartphones werden intussen terug bezorgd aan de slachtoffers/eigenaars.