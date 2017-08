Bende mensensmokkelaars opgepakt die vluchtelingen van Malle naar Engeland wilden vliegen

De Nederlandse politie heeft negen personen opgepakt die mensen per vliegtuig naar Engeland wilden smokkelen, via het Belgische vliegveldje van Zoersel-Westmalle. Dat Schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

Mensensmokkelaars waren van plan om 14 Albanezen van het vliegtuigveld van Malle naar Engeland te vliegen. De Nederlandse politie kon daar een stokje voor steken. Ze werden reeds in Nederland opgepakt. Van daar zouden ze naar Malle gebracht worden om in een klein vliegtuigje de oversteek te maken. De mensensmokkelaars vroegen 1000 euro per persoon aan de vluchtelingen. Het transport zou gebeuren in een toestel dat maar geschikt was voor 8 personen.

