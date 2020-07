Benefiet De Toverfluit afgeblazen door gemeentebestuur

De bekende baandancing De Toverfluit in Halle-Zoersel is teruggefloten door de gemeente. De Toverfluit wilde zaterdag uitpakken met een liefdadigheidsevenement, maar dat is nu verboden door de gemeente.

De Toverfluit heeft het in Coronatijden ook moeilijk om te overleven. Twaalf artiesten wilden de legendarische zaak een hart onder de riem steken door gratis te komen optreden. Volgens de uitbaters kon alles coronaproof, met bubbels van maximum twaalf personen. Maar in Zoersel vinden ze dat het veiligheidsrisico toch te groot is.