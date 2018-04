Beneluxtrein in panne : trein staat 2 uur stil

Er komen 600 parkeerplaatsen bij voor bezoekers van het Sportpaleis. Die komen er tegen het begin van het volgende concertseizoen.De nieuwe parking komt aan de Carettestraat, net over de brug aan het Sportpaleis is dat. Het sportpaleis wil op die manier de parkeerdruk in de onmiddellijke omgeving wat verminderen en anticiperen op het verdwijnen van parkeerplaatsen na de heraanleg van de Slachthuissite. Maar het blijft toch vooral de bedoeling om bezoekers te stimuleren om niet met de auto naar de evenementen in het Sportpaleis te komen.