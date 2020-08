Beneluxtrein moet sneller in Amsterdam zijn, mogelijk worden haltes geschrapt

De Beneluxtrein, die tussen Amsterdam en Brussel spoort, moet binnen vier jaar een half uur sneller op bestemming zijn. Dat is de ambitie van de Nederlandse Spoorwegen.

De Beneluxtrein stopt nu onder meer in de stations Noorderkempen, Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Berchem. Mogelijk zouden er in de toekomst enkele haltes wegvallen. In combinatie met nieuwe treinen moet dat dus 30 minuten tijdswinst opleveren. Zo moet het ook nog aantrekkelijker worden om met de trein te reizen.