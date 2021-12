Bengaals vuur op training: supporters zijn klaar voor de stadsderby

Beerschot en Antwerp spelen morgen op het Kiel de stadsderby. Antwerp staat momenteel tweede in het klassement, Beerschot is de rode lantaarn. Morgen wordt dat klassement even vergeten en gaat het vooral over de titel van Ploeg van 't Stad. Vanavond trainden beide ploegen een laatste keer. De Antwerp-fans toonden nog eens het belang van de match aan. De spelers werden onthaald op Bengaals vuur en de nodige strijdkreten. Morgen treden de ploegen op het Kiel aan voor iets meer dan 11.000 supporters. De laatste beschikbare tickets worden vanavond verkocht. Morgen om half twee beginnen ze er aan. Een kleine twee uur later weten we dan wie zich dan tot Ploeg van 't Stad mag kronen.