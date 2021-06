Bent u klaar voor de gedeeltelijke zonsverduistering nu donderdag?

Er zijn in ons land al meer dan 25000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Sciensano. Maar gelukkig is er ook hoopvol nieuws want er zijn alweer minder ziekenhuisopnames en besmettingen. En dat is gelukkig ook zo in onze regio. In Antwerpen kwamen er op twee weken tijd 1663 infecties bij. Dat zijn er 72 minder dan in de lijst van gisteren. En in nog 21 gemeenten zien we een daling. En soms heel fors, zoals in Mortsel, Wuustwezel en Zwijndrecht. Hier en daar zien we nog een lichte stijging zoals in Hemiksem en Rumst. In zes gemeenten verandert er niets.