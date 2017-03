Bepaal mee hoe de Turnhoutsebaan in Borgerhout moet veranderen

Een horecazaak uit Merksem speelt in op het vertrek van de Ronde van Vlaanderen in Antwerpen. Dat is over een maand, op zondag 2 april. De brasserie zal een heel supportersdorp maken in Merksem. En je kan er zelfs met de bus mee om naar de start in Antwerpen te gaan kijken. Daarna krijg je in Merksem terug een heel diner voorgeschoteld terwijl jet op grote schermen de koers kan volgen.