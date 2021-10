"Beperk verkoop energiedranken aan jongeren"

Beperk de verkoop van energiedranken aan jongeren jonger dan 16 jaar. Dat voorstel doet CD&V-kamerlid Nawal Farih. Ze ijvert ook om de verkoop in automaten nabij sportcentra en scholen te beperken. En ze wil ook een duidelijke waarschuwing voor de gezondheidsrisico's op de verpakking.

“Zes op de tien Belgische jongeren tussen 11 en 19 jaar consumeren energiedranken. Eén op zeven drinkt ze zelfs dagelijks. Jongeren zijn vaak niet op de hoogte van de schadelijke gevolgen van deze dranken. Met dit voorstel willen we hen dan ook bewust maken voor de gezondheidsrisico’s en de overconsumptie van energiedrankjes terugdringen,” aldus Farih.

Energiedranken lijken op het eerste gezicht ongevaarlijk, maar dat is niet het geval volgens Nawal Farih. “De dosis cafeïne in energiedranken is zeer hoog en dat blijft niet zonder gevolgen. Overmatig gebruik van cafeïne vergroot de kans op slapeloosheid en hoofdpijn maar kan ook leiden tot hartritmestoornissen. Bovendien kan het gebruik van cafeïne bij jongeren en kinderen zelfs leiden tot neurologische aandoeningen zoals epilepsie. Het is onze taak om jongerente beschermen.”



Naast een grote hoeveelheid cafeïne bevatten energiedranken ook een hoge dosis suiker. Gemiddeld zit er een equivalent van vier suikerklontjes per blik van 250ml. Dat is ongeveer vier keer zoveel als in elk ander blikje frisdrank. “Er zijn op dit al meer dan 100.000 jongeren die te kampen hebben met obesitas. Dranken met zulke hoeveelheid suiker passen dan ook niet in de gezonde levensstijl die we aanmoedigen voor onze jongeren,” waarschuwt Farih.

Een andere gevaarlijke trend is het mengen van energiedranken met alcohol. De Hoge Gezondheidsraad waarschuwde enkele jaren geleden al voor deze combinatie. Deze zou namelijk zorgen voor een hoger alcoholverbruik wat op zijn beurt leidt tot een verhoogd risico op verschillende soorten kanker. Cafeïne vermindert daarnaast de signalen van intoxicatie. Hierdoor kan iemand onterecht denken dat hij of zij niet te veel gedronken heeft na een avondje uit en nog achter het stuur kan kruipen.

Farih pleit tenslotte ook voor een beperking op reclame van energiedranken gericht aan jongeren. “Jongeren worden vaak impliciet en onbewust beïnvloed door reclamecampagnes die specifiek op hen worden gericht. Zo is dat ook het geval met energiedranken. Daarom stellen we in het wetsvoorstel ook voor om marketing voor energiedranken gericht op jongeren te beperken. Deze drankjes moeten minder aantrekkelijk en genormaliseerd worden bij de jeugd,” besluit Farih.