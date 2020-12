Berchem Buurt laat straten schitteren

De afgelopen weken vroegen 101 Berchemse bewonersgroepen financiële ondersteuning aan voor winterverlichting in de straat. Via Berchem Buurt - de Berchemse ondersteuningsdienst voor wijk- en burgerinitiatieven - konden Berchemnaars tot 10 december een financiële bijdrage aanvragen om samen met buren winterverlichting voor de straat aan te kopen. Elke straat kon een verzoek indienen voor een ondersteuning tot 250 euro.

'De afgelopen weken stroomden de aanvragen binnen,' vertelt Janick Doré, districtsschepen voor Berchem Buurt. 'Uiteindelijk strandde onze teller op 101 Berchemse buurtgroepen die ervoor kozen om dankzij Berchem Buurt voor extra sfeer in hun straat te zorgen. Er was duidelijk nood aan zo’n initiatief, dus we kunnen het alleen maar een succes noemen.'

Beelden van lichtjes aan de gevel of voor het raam plaatsen de deelnemers op social media met de hashtags #antwerpselichtjes, #berchembuurt en #berchemisdemoeite.

Antwerpse Lichtjes

Om de wintermaanden een warme uitstraling te geven en Antwerpenaars een hart onder de riem te steken, stak de stad Antwerpen de kerstverlichting al vroeger aan. Ze lanceerde ook een warme oproep naar haar bewoners om mee te doen en Antwerpen te laten schitteren als nooit tevoren: versier je gevel met lichtjes of zet lichtjes voor het raam. Door mee te doen, tonen bewoners meteen ook aan hun buren, familie, vrienden én alle stadsgenoten dat ze aan hen denken. Zo maakt iedereen samen de winter warmer en lichter voor elkaar. Nog beter is het om de lichtjes aan jouw gevel of voor jouw raam ook virtueel te delen op sociale media met de hashtag #AntwerpseLichtjes. Zo kan echt iedereen, ook van op afstand, meegenieten van een magisch verlichte stad. Samen verlichten we de winter.

(Foto: © Pixabay)