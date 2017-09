Berchem en Borgerhout slaan de handen in elkaar met 'Gitschotel Popt'

Van 23 september tot 25 november slaan de districten Berchem en Borgerhout en de buurtbewoners de handen in elkaar tijdens 'Gitschotel Popt'. Tijdens het event laten 11 creatieve ondernemers en 27 verrassende vitrines de Gitschotellei bruisen van creativiteit.

'Gitschotel Popt' loopt van 23 september tot 25 november, elke donderdag, vrijdag en zaterdag. Voor het initiatief openen 2 pop-upwinkels hun deuren in de Gitschotellei en worden er verschillende winkeletalages origineel aangekleed. In de pop-ups is er een ruim assortiment: van juwelen tot postkaarten en van cupcakes over collages en yoga tot ‘quality time in a box’ voor ouder en kind.

Langs de speciaal ingerichte etalages loopt er bovendien een zoekwedstrijd. De startdag, zaterdag 23 september, valt samen met de braderij op de Gitschotellei. Dan is er heel wat extra animatie (signerende stripauteurs, workshops dans, graffiti en percussie en optredens).

Meer informatie kan u hier vinden.

Foto: Google Streetview